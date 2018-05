Carelli: governo tregua? M5s promette un'opposizione durissima

Roma, 4 mag. - "In base alla situazione politica come si prospetta in queste ore la soluzione migliore è tornare al voto, altrimenti il M5s promette una opposizione durissima in parlamento. Una opposizione fatta di numeri forti perché noi abbiamo 338 parlamentari e penso che con una presenza così forte in Parlamento, tra Camera e Senato, non sarà facile far passare i provvedimenti dei un governo dell`inciucio". Lo ha detto il parlamentare Cinquestelle Emilio Carelli intervenendo questa mattina a Omnibus su La7.