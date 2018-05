Tim, Asati: votiamo Elliott ma non sia un azionista mordi e fuggi

Rozzano (MI), 4 mag. - "Oggi voteremo per la lista di Elliott, dopo aver confermato la fiducia a Genish e la sua nomina ad Ad". Così Franco Lombardi, presidente di Asati, l'associazione dei piccoli azionisti Telecom, nel corso del suo intervento in assemblea che deciderà il nuovo cda del gruppo di tlc. "Ci auguriamo però - ha sottolineato - che Elliott non sia l'esempio di un azionista con un approccio morgi e fuggi, auspichiamo che ci accompagni per minimo tre anni, perchè noi vogliamo una reale public company".