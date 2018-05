Tunisia, domenica al voto per elezione consigli municipali -2

Tunisi, 4 mag. - Rinviate bene quattro volte, queste elezioni coinvolgono 350 municipalità e vedono concorrere 57.000 candidati. Le urne apriranno alle 9. Oltre 30.000 gli uomini delle forze dell'ordine mobilitati in un paese in cui è in vigore lo stato d'emergenza dal 2015.

Lo scrutinio rappresenta il primo passo tangibile verso la decentralizzazione prevista dalla Costituzione. Dalla caduta del dittatore Zine el Abidine Ben Ali nel 2011, le città sono amministrate da organismi speciali nominati dal governo, la cui attività spesso ha deluso le aspettative dei tunisini. (fonte afp)