Tunisia, domenica al voto per elezione consigli municipali

Tunisi, 4 mag. - Cinque milioni di tunisini sono chiamati ad eleggere domenica i consigli municipali del paese, nel corso del primo scrutinio locale libero, atteso da lungo tempo per radicare la democrazia in Tunisia. "Non vi erano mai state prima delle elezioni libere e concorrenziali", spiega Michaël Ayari, ricercatore dell'International Crisis Group (ICG), poiché le precedenti minucipali si erano svolte sotto il regime del partito unico.

Ciò nonostante molti osservatori prevedono una forte astensione, poiché otto anni dopo la rivoluzione che aveva fatto nascere enormi speranze, molti tunisini si sentono sfiancati dall'inflazione e dalla persistente disoccupazione, oltre che traditi dai compromessi raggiunti dai partiti che hanno in qualche modo rallentato il processo democratico.

I due grandi attori della scena politica, il partito islamista Ennahda, e Nidaa Tounès, il partito laico fondato dall'attuale presidente Béji Caid Essebsi, gli unici due a aver presentato liste in tutte le città, dovrebbero conquistare gran parte dei municipi.(Segue)