Fitoussi: Italia non segua raccomandazioni Ue

Roma, 4 mag. - "Mi chiedo perché ascoltiamo ancora la Commissione Europea. È stata in silenzio quando avemmo avuto bisogno e allora adesso, che non ne abbiamo bisogno, che stia zitta". Così Jean Paul Fitoussi, economista Università Luiss, ospite questa mattina ai microfoni di Agorà, condotto da Serena Bortone, in diretta su Rai Tre. Poi precisa: "La Commissione chiede all'Italia, paese che ha compiuto uno sforzo enorme per essere in linea con le regole europee, di farne ancora e ancora austerità non va bene. Questa non è una buona gestione dell'economia, è una gestione lobbista dell'economia. O l'Europa sa cambiare oppure rischia di sparire. Direi all'Italia: non seguite le raccomandazioni dell'Europa, non fatelo assolutamente"