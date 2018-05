Confindustria-Cerved: prosegue la ripresa per pmi Centro-Nord -3

Roma, 4 mag. - Sebbene ridimensionato nei numeri, il tessuto industriale del Centro-Nord si conferma, dunque, estremamente dinamico e competitivo: incontra, semmai, difficoltà ad espandersi, per recuperare le dimensioni numeriche perdute con la crisi e favorire la crescita dimensionale di imprese che troppo spesso nascono piccole e rimangono tali. Dopo la flessione registrata tra il 2011 e il 2014, nel biennio 2015-2016 tornano a crescere gli investimenti delle PMI, che toccano il 7,8% delle immobilizzazioni nel Nord e l'8,3% nel Centro. Ancora meglio fanno le imprese industriali, i cui investimenti toccano l'8,7% nel Centro, con un picco del 12,4% in Umbria. A finanziare questi investimenti è sempre meno il credito bancario. Rispetto al 2007 si è fortemente ridotta, infatti, la dipendenza delle PMI dalle banche: la quota di quelle che finanziano oltre la metà dell'attivo con prestiti bancari è pari a poco più del 4% in tutte le aree interessate (era superiore al 10% nel 2007); di riflesso, è cresciuta la presenza di PMI 'non dipendenti' dal credito bancario (in tutte le aree analizzate, oltre la metà delle società analizzate ha un rapporto tra crediti bancari e attivo inferiore al 10%). Il deleveraging, ovvero il minore ricorso al capitale bancario, ha dunque innescato cambiamenti strutturali nei comportamenti delle imprese italiane e soprattutto in quelle del Centro-Nord, che hanno messo in campo capitale proprio in maniera significativa e sperimentato il ricorso ad altre forme di finanziamento, creando rilevanti spazi finanziari per nuovi investimenti.

Prendendo come riferimento le indicazioni del Cerved Group Score, esistono circa 51 mila PMI nelle regioni del Centro Nord con una probabilità di default molto bassa (classificate in una delle classi di 'sicurezza' o 'solvibilità') e con un indebitamento 'modesto', cioè con debiti finanziari inferiori a due volte l'EBITDA. Se i debiti finanziari di queste PMI aumentassero fino a tale soglia, le società in questione potrebbero aumentare il proprio indebitamento fino a 94 miliardi di euro, mantenendo un livello di rischio estremamente contenuto.

Questo potenziale vale 46 miliardi nel Nord-Ovest, 31,5 nel Nord-Est e 16,4 nel Centro e ovunque, se trasformato in investimenti, potrebbe aumentare significativamente la capacità produttiva (nelle tre aree corrisponde a 1/4 dell'attivo). Le sole PMI industriali di capitali ad alta automazione sicure e con ampi spazi finanziari sono oltre 10 mila: i loro debiti potrebbero crescere in sicurezza di quasi 30 miliardi di euro, contribuendo in maniera sostanziale alla rivoluzione '4.0'. La ripresa degli investimenti, in particolare delle PMI industriali, indica un sostanziale miglioramento delle prospettive dell'economia delle regioni del Centro-Nord, confermata dalle previsioni di Confindustria e Cerved, secondo le quali, nel 2018 e nel 2019, fatturato e valore aggiunto delle PMI di capitali dovrebbero continuare ad accelerare gradualmente. (Segue)