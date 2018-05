Confindustria-Cerved: prosegue la ripresa per pmi Centro-Nord -2

Roma, 4 mag. - Miglioramenti si registrano non solo dal punto di vista demografico, ma anche sotto il profilo economico: per il quarto anno consecutivo, infatti, le PMI del Centro-Nord vedono aumentare il loro fatturato, sebbene con significative differenze territoriali. I ricavi crescono tra 2015 e 2016 del 2,9% nel Nord-Est (che ha ormai recuperato i livelli pre-crisi e presenta i fondamentali migliori), del 2,2% al Centro e dell'1,8% nel Nord-Ovest, l'area più lontana dai livelli del 2007. Cresce anche il valore aggiunto che è tornato, in tutte le aree analizzate, ben oltre il livello pre-crisi. Migliora la redditività lorda, ma sempre con differenze territoriali marcate: i margini sono, infatti, in forte crescita nel Nord-Est (+5,5%), nel Nord Ovest (3,5%) e ad un ritmo più lento nel Centro (+1,9%). La distanza con i livelli pre-crisi, già ampia nel Nord (-16,8% nel Nord-Est e -26,2% nel Nord-Ovest), rimane a livelli molto bassi nelle regioni del Centro, con le PMI che hanno perso 39 punti di redditività lorda rispetto al 2007.

Crescono gli utili in tutta l'area, sia rispetto al fatturato che al capitale investito, con livelli più elevati nel Nord-Est. Il ROE torna a doppia cifra nel Nord (11,1% nel Nord-Est e 10,7% nel Nord-Ovest) e si attesta all'8,8% nel Centro; ovunque, però, i livelli del ROE sono ancora più bassi dei livelli pre-crisi. Conti economici in miglioramento sono accompagnati da debiti più sostenibili e pagamenti più puntuali. Nel 2016 è proseguita a ritmi sostenuti il rafforzamento patrimoniale delle PMI, con un aumento del patrimonio netto del 5,4% nel Nord-Est, del 4,6% nel Centro e del 4,5% nel Nord-Ovest: è una tendenza di lungo periodo, che ha portato la capitalizzazione oltre 50 punti sopra ai livelli del 2007 nel Nord-Est, oltre 44 punti nel Nord-Ovest e 37 punti nel Centro. I debiti finanziari tornano a salire (+1,1%), ma a un ritmo più modesto rispetto al capitale proprio con effetti positivi sulla loro sostenibilità: pesano, infatti per il 70% del capitale netto nel Nord e per l'85% nel Centro, distanti dai livelli del 2007.

Un irrobustimento che si traduce in maggiore affidabilità creditizia: a fine 2017, più del 70% delle PMI del Nord e il 55% di quelle del Centro sono, secondo il Cerved Group Score, 'sicure' o 'solvibili', con una probabilità di default a dodici mesi molto contenuta e in calo rispetto all'anno precedente. La crescita del numero di PMI solide è però accompagnata da un lieve aumento di quelle in area di rischio, con una distribuzione più polarizzata. Le PMI industriali, che nel Nord sono relativamente più numerose rispetto al Centro, fanno registrare una crescita dei conti economici più sostenuta, e fondamentali migliori, anche se il loro numero cresce molto più lentamente. L'aumento registrato nel 2014 e nel 2015 è infatti ancora troppo debole per recuperare le pesanti cadute degli anni precedenti (-11,5%), con le quali tra 2007 e 2015 le regioni del Centro hanno perso 1.322 PMI industriali, quelle del Nord-Ovest 1.148 e quelle del Nord-Est 1.126.

D'altra parte, le imprese industriali rimaste sul mercato fanno registrare una crescita degli indici di bilancio anche migliore del complesso delle PMI. Cresce il fatturato, soprattutto al Centro (+3,8%) e nel Nord -Est (+3,7%), dove corrono anche i margini (+5,8%). Il processo di selezione e di uscita dal mercato delle società più fragili ha operato, fra le imprese industriali, con maggiore forza rispetto al resto dell'economia, rendendo il complesso delle PMI finanziariamente più solido: ben il 70% delle imprese industriali di capitali è, infatti, sicuro o solvibile.(Segue)