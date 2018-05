Lombardia, M5s: no taglio servizi biglietteria treni e assistenza

Milano, 4 mag. - "Le problematiche dichiarate dai sindacati rispetto alla carenza di personale che porta alla sistematica chiusura degli sportelli di biglietteria" nelle stazioni ferroviarie lombarde, "nonché la carenza di personale nelle biglietterie ad elevata attrazione turistica", preoccupano "particolarmente" Gregorio Mammì, consigliere regionale del M5s in Lombardia. Lo ha scritto lo stesso esponente pentastellato in una nota in occasione dello sciopero, in programma dalle 9 alle 17 di oggi, del personale di Customer Service Vendita Diretta di Trenitalia Lombardia.

Questo personale, ha aggiunto, "ha un'importanza strategica per lo sviluppo del trasporto sostenibile di tutta la Regione Lombardia e rappresenta un presidio contro l'abbandono delle Stazioni ed un ottimo centro informazioni". "Ci chiediamo dunque - ha continuato - se l'assessore Terzi ed i vertici di Fnm siano a conoscenza delle problematiche che avranno un impatto rilevante sui livelli di quantità e di qualità dei servizi necessari a soddisfare le esigenze dei migliaia di pendolari Lombardi. Anche sostituire progressivamente la presenza di operatori allo sportello con biglietterie self-service non rappresenta una idonea soluzione soprattutto nella prospettiva di garantire un servizio di supporto a passeggeri con problematiche particolari".

"Se i pendolari che utilizzano l'abbonamento appaiono solo parzialmente colpiti da queste riduzioni del servizio, saranno soprattutto i viaggiatori saltuari (non solo anziani) ed in particolare i turisti a doversi confrontare con una maggiore difficoltà ad ottenere informazioni e a fare i biglietti, dovendo districarsi tra macchinette automatiche e bacheche, senza la possibilità di parlare con una persona in carne ed ossa. L'ennesimo calvario per chi sceglie di usare il mezzo più sicuro, più comodo e più ecologico" ha concluso Mammì.