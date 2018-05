Xi Jinping: la Cina continuerà a innalzare bandiera del marxismo

Roma, 4 mag. - La Cina "continuerà a innalzare lo stendardo del marxismo". L'ha affermato oggi il presidente cinese Xi Jinping in un discorso solenne in occasione del bicentenario della nascita di Karl Marx.

Durante una cerimonia presso il Palazzo del Popolo a Pechino, il numero uno della più grande potenza comunista del mondo ha salutato la memoria del filosofo di Treviri, nato il 5 maggio 1818, prima che risuonassero l'Internazionale e l'inno nazionale cinese.

L'autore del "Capitale" resta "il tutore rivoluzionario del proletariato e dei lavoratori nel mondo intero (...) e il più grande pensatore dei tempi moderni", ha dichiarato Xi, che dal suo arrivo al potere ha enfatizzato il richiamo al pensiero marxista.

Il Partito comunista cinese (Pcc), al potere dal 1949, resterà "il guardiano" del marxismo, ha promesso il presidente, che ha raffozato decisamente il potere della leadership a Pechino dal suo arrivo alla testa del Partito e dello Stato.

La Cina popolare, dai tempi del fondatore Mao Zedong, ha profondamente cambiato faccia. Ha riabilitato la proprietà privata, adottando un'economia di mercato "con caratteristiche cinesi" e diventando la seconda potenza economica mondiale. Nel paese si contano non meno di 370 miliardari (in dollari), e le ineguaglianze sono sempre più in crescita.

Malgrado questo fatto, Xi Jinping richiama regolarmente i comunisti cinesi, che formano il più grande partito politico al mondo con 89 milioni di membri, a "tornare alle radici del marxismo".