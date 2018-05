Maltempo, Coldiretti: oltre 400 mln danni in agricoltura in 2018 -2

Roma, 4 mag. - Intanto è allerta per la piena dei fiumi anche nel nord Italia dove il Po è salito al Ponte della Becca di circa 20 centimetri nelle ultime dodici ore. Un`ondata di maltempo - spiega la Coldiretti - che si è scaricata su territori del sud Italia dove a causa della siccità dello scorso anno nei principali invasi mancano ancora 500 miliardi di litri di acqua per dissetare campi e famiglie. L`acqua però - precisa la Coldiretti - per poter essere assorbita dal terreno deve cadere in modo continuo e non violento, mentre acquazzoni e tempeste aggravano i danni provocati dagli allagamenti con frane e smottamenti.

Nell`attuale fase stagionale con le piante da frutto pronte per la raccolta e le verdure in campo, la grandine - prosegue la Coldiretti - è l`evento più temuto dagli imprenditori agricoli per la perdita dell`intero raccolto dopo in anno di lavoro. Siamo di fronte all`ultima perturbazione in un inizio di anno iniziato con neve, pioggia e gelo che ha distrutto gli ortaggi in campo e provocato perdite consistenti nelle piante da frutto e soprattutto gli ulivi con almeno 25 milioni di piante danneggiate dalla Puglia all`Umbria, dall`Abruzzo sino al Lazio con danni che, a seconda delle regioni, incideranno tra il 15% e il 60% della prossima produzione. L`andamento anomalo di quest`anno conferma i cambiamenti climatici in atto che si manifestano proprio - conclude la Coldiretti - con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo.