Anzaldi: Di Maio conta tra i suoi anche furbetti di Rimborsopoli

Roma, 4 mag. - "Di Maio sostiene che il Movimento 5 stelle ha 338 parlamentari, ma basta andare sui siti ufficiali di Camera e Senato per verificare che i numeri sono diversi: 222 deputati e 109 senatori, per un totale di 331 parlamentari, 7 in meno. E allora perché Di Maio ripete ossessivamente il numero 338? Perché conta anche i 7 furbetti di Rimborsopoli e gli impresentabili che durante la campagna elettorale diceva addirittura di voler denunciare per danno di immagine ma che in realtà sono ancora a pieno titolo parte integrante del suo partito, tanto che non sono stati neanche espulsi". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"'Le mele marce vanno via'? Era una bufala - prosegue Anzaldi - una barzelletta che ha tratto in inganno milioni di elettori. Cecconi, Buccarella, Martelli, Benedetti, Caiata, Tasso, Vitiello per Di Maio sono a tutti gli effetti dei parlamentari M5s, anche se stanno temporaneamente nel Misto. E quindi vengono calcolati con i loro colleghi".