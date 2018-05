Mattarella: orgogliosi di nostri soldati in Italia e all'estero

Roma, 4 mag. - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Capo di Stato Maggiore dell`Esercito, Generale di Corpo d`Armata, Salvatore Farina, un messaggio in occasione del 157° anniversario della costituzione dell`Esercito Italiano.

"Rivolgo il mio deferente pensiero alla Bandiera di Guerra della Forza Armata, simbolo di onore e valore, e ai soldati, di ogni grado, arma e specialità che hanno donato il bene della propria vita per la difesa della Patria e per la costruzione di uno Stato libero e democratico - scrive il Capo dello Stato -. Cent`anni or sono i ragazzi del `99 e i veterani di tre lunghi anni di guerra si stavano predisponendo ad affrontare la seconda battaglia del Piave. Al Passo del Tonale, sul Monte Grappa e sul Piave, l`ultima grande offensiva dell`esercito austro-ungarico si sarebbe infranta contro l`eroismo e la determinazione dei soldati italiani, creando le condizioni per la decisiva battaglia di Vittorio Veneto e la favorevole e tanto attesa conclusione del conflitto".

"Gli eredi di quelle battaglie e di quella per la riconquistata indipendenza, con l`azione del Corpo Italiano di Liberazione, agiscono oggi in Patria e all`estero, nel solco tracciato dalla nostra Carta Costituzionale, per garantire la pace e la cornice di sicurezza in cui vivono i nostri popoli - sottolinea Mattarella -. La presenza internazionale nella lotta al terrorismo, il contributo in Libano, in Afghanistan, in Iraq, in Kosovo e in altri luoghi lontani dall`Italia a favore dello sviluppo di regioni martoriate da crisi e conflitti e per la pacifica convivenza, registrano consenso e ammirazione verso le donne e gli uomini della Forza Armata. Altrettanta stima raccoglie l`inestimabile opera che l`Esercito conduce nel contribuire a mantenere un elevato livello di sicurezza nelle nostre città, insieme alla prontezza e alla capacità dimostrate in occasione dei numerosi interventi in attività di soccorso. Tutte queste testimonianze rappresentano il riconoscimento più prezioso del valore della tradizione di fedelta` espressa nei secoli dall`Esercito".

"Ufficiali, sottufficiali, graduati, militari di truppa e personale civile dell`Esercito Italiano, siate giustamente orgogliosi dei brillanti risultati conseguiti sul territorio nazionale e nelle tante missioni all`estero. A voi ed ai vostri familiari rivolgo, a nome dell`intero Paese, un riconoscente e affettuoso augurio ed esprimo il mio più vivo apprezzamento per il vostro lavoro. Viva l`Esercito Italiano, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!", conclude il presidente della Repubblica.