Roma, 4 mag. - Toninelli ha spiegato che "i governi tecnici o istituzionali sono fatti per tirare a campare. Per me in caso è meglio tornare a votare". "Dateci la possibilità di governare - ha aggiunto -. Ci dispiace di non essere riusciti a spiegare il contratto di governo, per vincolare le forze politiche ai contenuti. Dateci la possibilità di governare".