Roma, 4 mag. - "Noi abbiamo dato disponibilità al dialogo con tutte le forze politiche ma con dei paletti: No a Di Maio o Salvini premier.Un governo di tregua proposto dal presidente della Repubblica avrebbe il nostro sostegno. Certamente Gentiloni ha tutte le carte in regola per essere un rappresentante del Pd come possibile Premier. Lavoro che sta facendo bene". Così Ettore Rosato, vicepresidente della Camera (Pd) ai microfoni di Giorgio Zanchini a Radio anch`io (Rai Radio1).