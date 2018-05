Il portale Facile.it acquisisce il 60% di Nexus

Milano, 4 mag. - Il portale Facile.it - comparatore italiano leader nel confronto di prodotti di finanza personale come assicurazioni, mutui, prestiti e conti correnti - ha annunciato oggi l'acquisizione del 60% di Nexus, società specializzata da oltre 16 anni nella mediazione del credito alle famiglie. Il valore dell'operazione, informa un comunicato, è pari a 7 milioni di euro.

Dopo la creazione di Facile.it Partner Network (la rete di intermediari assicurativi di Facile.it nata nel 2012 che ad oggi conta oltre 2.500 iscritti su tutto il territorio italiano) e il lancio dei Facile.it Store (negozi su strada aperti in sei città italiane), spiega il comunicato, l'investimento in Nexus "mira a rafforzare ulteriormente la presenza del comparatore sul territorio, creando una rete parallela a quella di Facile Partner Network, ma questa volta specializzata nel credito alle famiglie, con particolare focus su mutui per la casa, prestiti personali, cessioni del quinto e prodotti assicurativi connessi al credito".

L'operazione consentirà di "sviluppare forti sinergie di marketing; da un lato i professionisti del network Nexus potranno sfruttare le capacità di marketing e acquisizione online di potenziali clienti di Facile.it e, dall'altro, Facile.it acquisirà un notevole portafoglio di consulenti di grande esperienza e nuovi accordi con istituti di credito i cui prodotti, fino ad oggi, non venivano confrontati sul sito".

Nexus sarà, de facto, il polo aggregante nella distribuzione fisica sul territorio di prodotti di credito per conto di Facile.it e, con effetto immediato, i 130 credit planner nelle fila del mediatore creditizio entrano a far parte della rete di consulenza del comparatore.