Turchia, nominato lo sfidante di Erdogan alle elezioni

Roma, 4 mag. - La principale formazione dell'opposizione in Turchia, il Partito repubblicano del popolo (CHP) ha indicato il parlamentare Muharrem Ince, conosciuto per la sua appassionata retorica, come candidato presidenziale per sfidare il presidente Recep Tayyip Erdogan nelle elezioni del 24 giugno.

Il leader del CHP Kemal Kilicdaroglu, che aveva già chiarito che non si sarebbe candidato, ha confermato la candidatura di Ince in una riunione ad Ankara. "Il 24 giugno - ha detto Ince - io sarà presidente su indicazione del popolo, a Dio volendo".