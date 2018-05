Toti: votare domani? Di Maio sta dicendo ulteriori menzogne

Roma, 4 mag. - "Credo che Mattarella abbia davanti due strade: incaricare una personalità del centrodestra per la formazione di un governo, auspicabilmente Salvini o un uomo indicato dalla Lega, senza i voti dei Cinquestelle e senza i voti del Pd ma in Parlamento ci può essere un ravvedimento operoso oppure seguire la prassi del governo istituzionale, di tregua o di scopo ma in questo caso scatta il cronometro delle elezioni anticipate. Noi riteniamo che il centrodestra debba provare a fare un governo". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti (Fi) intervistato a Mattino cinque su Canale 5.

"Potrebbe accadere che M5s o Pd si astengano e si crei un governo di minoranza - ragiona Toti -. Chi dice andiamo a votare domani come Di Maio sta dicendo ulteriori menzogne agli italiani: c'è da approvare il Def e c'è una legge di bilancio da fare".