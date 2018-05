MolMed sigla accordo con il Boston Children's Hospital

Roma, 4 mag. - MolMed, azienda biotecnologica focalizzata su ricerca, sviluppo, produzione e validazione clinica di terapie geniche e cellulari per la cura di cancro e malattie rare, ha sottoscritto un Master Service Agreement della durata di cinque anni, insieme al primo relativo Project Agreement, con il Boston Children`s Hospital, per la produzione di vettori lentivirali da utilizzare in applicazioni cliniche per malattie rare.

Il Boston Children`s Hospital è uno dei più importanti istituti pediatrici al mondo nella cura di patologie complesse. Grazie alle sue affiliazioni, che includono quella con la Harvard Medical School, il Boston Children`s Hospital è in grado di garantire ai propri pazienti un accesso senza eguali ai più innovativi ritrovati della scienza e della tecnologia. Riccardo Palmisano, Amministratore Delegato di MolMed, ha commentato: "Siamo orgogliosi di poter aggiungere al nostro network di clienti nei servizi GMP il Boston Children`s Hospital, uno dei più prestigiosi istituti al mondo nella ricerca bio-medica. Questa nuova partnership rappresenta un ulteriore riconoscimento dell`eccellenza di MolMed nella messa a punto di nuove terapie basate sull`ingegnerizzazione di cellule derivanti da diversi organi e tessuti".