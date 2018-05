Scandalo Nobel, premio Letteratura 2018 verrà annunciato nel 2019

Roma, 4 mag. - L'Accademia che assegna il Nobel ha deciso oggi di non assegnare per quest'anno il premio per la letteratura, a causa dello scandalo di molestie sessuale che l'ha coinvolto. Lo scrive la Bbc.

L'Accademia di Svezia è finita nell'occhio del ciclone in relazione alla gestione delle accuse nei confronti del marito di un membro, che da allora ha lasciato l'organizzazione. Anche il capo e quattro altri membri hanno lasciato.

Il vincitore del 2018 verrà annunciato nel 2019, assieme al vincitore di quell'anno.

Lo scandalo è il peggiore che ha colpito il premio da quando è nato nel 1901.