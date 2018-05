Roma, 4 mag. - Tassi retributivi in lieve calmieramento sui titoli di Stato dell'Italia, all'1,73 per cento sui Btp decennali negli scambi mattutini, secondo la piattaforma Mts, 3 punti base in meno rispetto alla chiusura precedente. Parallelamente si restringe nella stesa misura il differenziale dei rendimenti tra Btp e Bund tedeschi equivalenti, lo spread che cala a quota 119 punti base.