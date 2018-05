Roma, 4 mag. - I governi tecnici, di "tregua", di transizione, del presidente "sono fatti per tirare a campare e gli italiani non ce la fanno più, preferisco andare a votare". Lo ha detto, intervistato a Radio Anch'Io su Rai Radio uno, il capogruppo al Senato del Movimento cinque stelle Danilo Toninelli. Quindi 'no' a Mattarella che potrebbe proporre una soluzione di questo genere e subito alle urne? "Esatto" ha risposto Toninelli.