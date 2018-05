Roma, 4 mag. - Sportello Patronato INAS NZ: è sempre disponibile per richieste di assistenza pensionistica e, quando possibile, anche per supporto in materia fiscale come IMU e TASI. La Dottoressa Antonella Lorenzini ha offerto la propria disponibilità in veste di volontaria per eventuali richieste di assistenza in materia fiscale. (Segue)