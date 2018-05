Comites Nuova Zelanda: valorizzare impenditoria italiana -2

Roma, 4 mag. - Sandro Aduso, Presidente ComItEs Wellington Inc. ha reso noto l'esito della riunione: "Il bilancio consuntivo 2017 è stato presentato all'ambasciata e trasmesso da quest'ultima al MAECI. Siamo attualmente in attesa di approvazione. Per quanto riguarda il bilancio preventivo per il 2018, il finanziamento approvato dal MAECI ammonta a circa NZD 11,200, contro una richiesta di NZD 15,886. Ciò è dovuto all'applicazione rigorosa di criteri legati alla consistenza geografica, sociale e numerica della comunità italiana. Questi criteri sono, sfortunamente, a sfavore della Nuova Zelanda, e comportano una diminuzione dei fondi operativi per il 2018. Per evitare di compromettere la capacità operativa del comitato, si decide di inviare al MAECI, col supporto dell'ambasciata, un comunicato per delineare le difficoltà così causate. (nota post-riunione: il Comitato ha condotto una preliminare revisione del budget per mantenere le spese 2018 entro i diminuiti fondi operativi notificati dal MAECI). (Segue)