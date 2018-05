Orfini: disponibili a governo di responsabilità nazionale

Roma, 4 mag. - "Noi siamo disponibili a un governo di responsabilità nazionale che riguarda tutti. È chiaro che noi non possiamo fare parte di un governo politico con il Movimento Cinque Stelle o con Salvini e il centrodestra perché sarebbe incompatibile con quello che è il Pd". Così Matteo Orfini, presidente del Partito Democratico, questa mattina ai microfoni di Agorà, condotto da Serena Bortone, in diretta su Rai Tre. Poi alla domanda su un eventuale appoggio a un ipotetico governo di tregua, guidato da Giancarlo Giorgetti (Lega), precisa: "Ovviamente non lo appoggeremmo, un governo Giorgetti sarebbe un governo politico di centrodestra".