Elezioni Malaysia, denunciate irregolarità nelle liste votanti

Roma, 4 mag. - I gruppi che controllano la regolarità delle elezioni in Malaysia hanno gettato oggi un'ombra pesante sul voto che si svolgerà la prossima settimana: nelle liste elettorali sono state rilevate consistenti irregolarità, tra le quali la registrazione di circa 2 milioni di elettori senza indirizzo.

Il primo ministro Najib Razak si trova ad affrontare un test molto impegnativo mercoledì prossimo. La sfida è doppia: da un lato il suo governo è stato investito da un importante scandalo che vede al centro il fondo di stato 1MDB, dall'altro si trova a dover affrontare un concorrente temibilissimo come l'ex leader 92enne Mahatir Mohamad, che ha governato il paese per 22 anni.

Circa 15milioni di malaysiani sono registrati al voto e gli analisti hanno avvertito che le elezioni potrebbero essere le più sporche nella storia del paese. Najib vorrebbe confermare la presa sul potere della coalizione Barisan Nasional, che è in sella da sei decenni.

Yep Swee Seng, direttore esecutivo del gruppo Bersih per la riforma delle elezioni ha detto che 10 importanti irregolarità sono state individuate nelle eiste elettorali e questo conferma l'incapacità della Commissione elettorale di garantire elezioni pulite e giuste.

"Queste elezioni saranno fieramente combattute e le discrepanze riflettono possibili frodi che garantiranno a Barisan Nasional di vincere le elezioni", ha detto Yep Swee seng. "Siamo - ha continuato - indignati e arrabbiati per la condotte della Commissione elettorale".

Le irregolarità, dettagliate da Berish e dal gruppo per la riforma elettorale Engage, includono 500mila casi di elettori in eccesso presso un indirizzo, oltre 2 milioni di elettori senza indirizzo e casi di elettori deceduti registrati come nuovi. E questa, a loro dire, è solo la punta di un iceberg.