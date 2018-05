Air France, referendum chiave dopo fallimenti trattative sindacali

Roma, 4 mag. - Referendum cruciale oggi tra i dipendenti di Air France. Al 13esimo giorno di sciopero, nell'ambito di una dura vertenza, l'amministratore delegato Jean-Marc Janaillac ha legato la sua permanenze in carica ad un esito positivo di questa consultazione, lanciata dopo i ripetuti fallimenti delle trattative sindacali. Il primo ministro Edouard Philippe ha invitato tutti "ad allacciare bene le cinture" per questa scelta "coraggiosa" del manager. Se venisse respinta "le turbolenze non sarebbero minime".

Intanto la compagnia aerea ha riportato una perdita da 269 milioni di euro sul primo trimestre, su cui hanno pesato tre giornate di sciopero. Il costo complessivo dei primi 11 giorni di astensione dal lavoro è stato stimato dalla società in 300 milioni di euro, circa 25 milioni al giorno. Intanto anche oggi ci sono disagi, anche se Air France ha indicato di attendersi che il 75% dei voli venga assicurato. La percentuale di adesioni agli scioperi si sta assottigliando: al 21,% dal 33% delle fasi iniziali.

La proposta al voto, su cui si sta effettuando una consultazione online che si chiuderà oggi alle 18, prevede, secondo il management, un aumento salariale del 7% tra 2018 e 2021.