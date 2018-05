Bnl triplica utile a 51 milioni nel I trimestre

Roma, 4 mag. - Bnl accelera sulla redditività e archivia i primi tre mesi dell'anno con un utile prima delle imposte di 51 milioni di euro, quasi triplicando il risultato dello stesso periodo dello scorso anno.

Bnl, gruppo Bnp Paribas, nel trimestre registra una crescita dei depositi del 7% con un significativo incremento nei conti correnti. La raccolta indiretta registra un`ottima performance, con una progressione del 7,1% nell'assicurazione vita e dell`8,4% nei fondi di investimento, rispetto al 31 marzo 2017.

Sul fronte dei prestiti, pur registrando un calo dell`1,3% rispetto al primo trimestre 2017, gli impieghi sono quasi stabili al netto dell`impatto della cessione nel trimestre di un portafoglio di sofferenze (pari a 0,8 miliardi).

Bnl - si legge in un comunicato - prosegue nello sviluppo di nuovi tipi di customer journey e del suo progetto di trasformazione digitale con il lancio, in aprile, di MyBiz: la nuova applicazione che consente alle PMI di accedere - tramite smartphone - ad un`ampia gamma di servizi bancari di uso corrente e di effettuare richieste di prestito.

Tornando alla gestione il margine di intermediazione è in calo del 2% rispetto al primo trimestre 2017, attestandosi a 713 milioni di euro. Il margine di interesse è in diminuzione del 6,6%, a causa del persistere di un contesto di tassi bassi. Le commissioni sono in aumento del 5,9% grazie al considerevole sviluppo della raccolta indiretta e del private banking.

I costi operativi, pari a 480 milioni di euro, sono in crescita del 2,4% (+1,8% al netto dell`impatto di IFRIC 21) a seguito dello sviluppo di specifiche iniziative commerciali. Il costo del rischio diminuisce di 59 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2017 ed è pari a 87 punti base in rapporto agli impieghi a clientela.