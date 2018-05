Corea del Sud, mandato di cattura contro l'erede della Korean Air

Roma, 4 mag. - La polizia sudcoreana oggi ha emesso un mandato di cattura per l'erede della compagnia aerei Korean Air, Cho Hyun-min, accusata di aver gettato un succo di frutta in faccia al manager di un'azienda fornitrice, mentre centinaia di dipendenti si preparano a manifestare contro la famiglia che controlla il vettore.

La stazione di polizia di Gangseo, a Seoul, ha comunicato che Cho - figlia del presidente del gruppo Hanjin e della Korean Air Cho Yang-ho - è stata accusata di aggressione.

La sua vicenda viene dopo quella della sorella, Cho Hyun-ah (Heather Cho), che è finita sulle prime pagine per aver umiliato un assitente di volo che gli aveva servito delle noccioline in una bustina e non in una coppa. Aveva inoltre ordinato all'aereo, in partenza da New York, di tornare al gate. Inoltre, anche la madre delle due, Lee Myung-hee, è accusata di aver commesso abusi verbali e fidici nei confronti dei dipendenti.

Centinaia di ex dipendenti e dipendenti in servizio della compagnia di bandiera dovrebbero partecipare oggi a una manifestazione contro la controversa famiglia, coprendo le lroo facce con maschere e occhiali da sole.