Argentina, crolla peso, nuovo rialzo tassi monstre Banca centrale

Roma, 4 mag. - Nuovo energico intervento della Banca centrale dell'Argentina, che sta cercando, al momento senza apparente successo, di arginare la caduta della valuta nazionale, il peso. Nel corso della notte l'istituzione monetaria ha alzato nuovamente i già elevatissimi tassi di interesse, 3 interi punti percentuali in più al 33,25%, a meno di una settimana da un analogo incremento in cui li aveva portati dal 27,25% al 30,25%.

In precedenza la Banca centrale ha mobilitato un intervento da quasi 5 miliardi di dollari senza che questo bloccasse la caduta a precipizio del peso. Questa ha fatto sì che un dollaro Usa ha ormai ampiamente superato la soglia di parità di 22 in rapporto al peso: negli scambi mattutini in Europa 1 dollaro si scambia a 22,2562 pesos.