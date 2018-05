NYT: Trump chiede a Pentagono di studiare calo truppe in Sudcorea

Roma, 4 mag. - Il presidente degli Stati uniti Donald Trump ha ordinato al Pentagono di preparargli opzioni in vista di un ridimensionamento delle numero di soldati Usa in Corea del Sud. Lo scrive il New York Times, mentre Washington e Pyongyang spostano le loro pedine negoziali in vista del previsto summit Trump-Kim Jong Un a fine maggio-inizio giugno.

Il NYT suppone che la riduzione delle truppe americane in Sudcorea possa diventare la carta che Trump vuole calare sul tavolo delle trattative. Al momento lungo il 38mo Parallelo ci sono circa 28.500 soldati a stelle e strisce.

L'idea di un alleggerimento della presenza americana è un vecchio pallino di Trump, che aveva ventilato l'idea anche nella campagna elettorale. L'accordo con Seoul per la presenza dei soldati scade quest'anno e la Corea del Sud paga la metà del costo della permanenza: circa 800 milioni di dollari all'anno.

Secondo il NYT, la direttiva di Trump ha suscitato preoccupazione nel Dipartimento alla Difesa, che paventa un indebolimento dell'alleanza tra Usa e Corea del Sud. Per quanto Moon Jae-in, il presidente sudcoreano, sia il motore del disgelo con Pyongyang, Seoul considera ancora cruciale la presenza dei soldati americani, visti come componenti di una forza d'invasione dal Nord. Nnostante questo, un consigliere stretto di Moon, Moon Chun-in, nei giorni scorsi ha scritto in un articolo per Foreign Affairs che "sarebbe difficile giustificare la presenza continuata" dei soldati americani dopo la firma eventuale di un trattato di pace.

Il timore, dalle parti del Pentagono, è che Trump sia troppo ansioso di raggiungere un risultato al tavolo con Kim e quiondi possa concedere troppo al giovane leader nordcoreano. Venerdì scorso il segretario alla Difesaa Jim Mattis ha detto che la presenza militare Usa "è parte della questione che discuteremo in negoziati prima con i nostri alleati e dopo, naturalmente, con la Corea del Nord". E ha continuato: "Per ora noi dobbiamo solo seguire il processo, avere negoziazioni e non tentare di realizzare precondizioni e fare previsioni su dove ci porterà". Un portavoce degli Stati maggiori congiunti Usa, il colonnello Patrick Ryder, ha dal canto suo detto di non avere informazioni su opzioni relative alle truppe presentate al presidente.