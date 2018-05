Generali, utile netto primo trimestre a 581 mln (+8,6%) -2

Milano, 4 mag. - Per quanto riguarda i premi complessivi, nel dettaglio il Vita ha evidenziato un aumento del +3% a 12,3 miliardi di euro, derivante principalmente dallo sviluppo dei prodotti unit-linked (+9,9%) osservato nella quasi totalità dei paesi di operatività del gruppo. La raccolta netta ha superato i 2,4 miliardi (-20,7%), mentre il risultato operativo si è attestato a 760 milioni (-0,5). Anche i premi del segmento Danni hanno evidenziano una crescita, attestandosi a 6,2 miliardi (+1,4% a termini omogenei), con un risultato operativo di 528 milioni (+14,1%).

La nuova produzione in termini di Pvnbp (valore attuale dei premi della nuova produzione) si è attestata a 11,165 miliardi (-6,6%), registrando un calo dei prodotti di risparmio (-13,8%) e dei prodotti di puro rischio (-5,9%), fortemente influenzato dal rallentamento in Germania, compensato in parte dall`aumento dei premi relativi ai prodotti unit-linked (+3,3%).

Il patrimonio netto di gruppo si è attestato a 25,731 miliardi da 25,079 miliardi al 31 dicembre 2017, in crescita del 2,6%. Gli asset under management di parti terze, infine, hanno registrato un aumento del 3,1%, principalmente grazie alla performance in Cina e a quella di Banca Generali.