Borsa, Asia debole guarda a dialogo Usa-Cina, Hong Kong -0,82%

Roma, 4 mag. - Borse dell'Asia deboli mentre i mercati guardano agli sviluppi delle nuove discussioni Usa-Cina sullo spinoso nodo del commercio. Con Tokyo chiusa per una festività, in Cina la principale piazza continentale, Shanghai ha siglato la seduta quasi ferma, meno 0,01%, Hong Kong invece ha registrato un più netto meno 0,82%. Seul ha chiuso al meno 0,86 per cento mentre a tarda seduta l'indice Sensex dell'indiana Bombay si attesta al meno 0,53%.

Le discussioni con Pechino, che potrebbero concludersi oggi, sono state giudicate "molto buone" dal segretario di Stato al tesoro Steven Mnuchin.