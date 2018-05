Roma, 4 mag. - L'euro resta indebolito e vicino ai minimi da quasi 4 mesi a questa parte, toccati due sessioni fa mentre se da un lato la Fed mostra una moderata tendenza di normalizzazione della politica monetaria, da questa sponda dell'Atlantico la Bce invece per ora non mostra segnali di inasprimento. Negli scambi mattutini in Europa l'euro si lima a 1,1978 dollari.