Gb, elezioni amministrative: secondo primi dati May esce indenne

Roma, 4 mag. - La premier britannica Theresa May sembra essere uscita indenne dal primo grande test elettorale dalle politiche, con il voto per le amministrative avvenuto ieri e per cui è in corso lo spoglio. Si è votato per il rinnovo di 151 consigli e cinque circoscrizioni di Londra, in cui gli elettori hanno votato i locali sindaci.

Quando si conoscono i risultati quasi definitivi per 87 dei 150 consigli, il principale sconfitto è l'Ukip, che ha visto i suoi voti collassare a beneficio, anche se lieve, degli altri principali partiti. Secondo le analisi preliminari del Guardian i Conservatori hanno guadagnato voti fuori Londra, con 27 consigli, hanno mantenuto Westminster e Wandsworth. I Laburisti di Jeremy Corbyn hanno ottenuto un buon risultato a Londra ma non hanno vinto in alcuni consigli di alto profilo e hanno confermato fino ad ora 44 consigli, strappando Plymouth ai Tory.