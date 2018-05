Dopo la Brexit Gb non potrà lasciare unione doganale prima di 2023

Roma, 4 mag. - La Gran Bretagna non potrà uscire dall'unione doganale con l'Ue prima del 2023. E' quanto scrive il Telegraph citando un report presentato a una sottocommissione del governo sulla Brexit questa settimana.

Secondo la relazione le nuove e complesse tecnologie necessarie per gestire i confini del Regno Unito dopo la Brexit potrebbero non essere pronte per altri cinque anni.

La premier Theresa May ha chiesto di lavorare al massimo sulle opzioni sul tavolo del governo per superare l'unione doganale: la partnership doganale e il cosiddetto piano "di massima facilitazione".

Ma entrambe le soluzioni non si potrebbero mettere in pratica prima di altri quattro anni dal divorzio dall'Ue che avverrà a marzo del 2019.

I fautori della Brexit temono che questo ritardo possa costringere il Regno unito a restare nell'unione doganale europea e addirittura nel mercato unico e che questa ipotesi verrà sfruttata dal fronte di coloro che vorrebbero restare nell'Ue. Ieri il ministro per la Brexit David Davis ha garantito ai parlamentari che la Gran Bretagna uscirà dall'unione doganale "al 100%" alla fine del periodo di transizione, entro il 31 dicembre 2020.