Tecnoinvestimenti acquista il 51% di Camerfina

Roma, 3 mag. - Gruppo Tecnoinvestimenti, attraverso la sua controllata InfoCert S.p.A., la più grande autorità di certificazione in Europa, annuncia di aver completato con successo l'acquisizione -mediante la sottoscrizione di nuove azioni- di una partecipazione di maggioranza in AC Camerfirma SA (Camerfirma), una delle principali autorità di certificazione spagnole.

InfoCert ha acquisito il 51% di Camerfirma sottoscrivendo un aumento di capitale di 3,1 milioni di Euro. InfoCert finanzierà l'acquisizione mediante l'utilizzo di risorse interne.

InfoCert, con sede a Roma, è il leader italiano nei servizi di Digital Trust e persegue l`ambizioso obiettivo di creare un provider paneuropeo di servizi Digital Trust attraverso la crescita organica, M&A e partnership. In tale contesto, Camerfirma è stato scelto come partner ideale per sviluppare i mercati iberico e latino-americano.

Enrico Salza, Presidente di Tecnoinvestimenti, ha dichiarato: "la transazione Camerfirma è la dodicesima operazione di Tecnoinvestimenti dal momento che il gruppo è stato istituito nel 2009 e la prima acquisizione fuori d`Italia di notevole importanza strategica per un gruppo dinamico come il nostro e che sta ora puntando di consolidare la sua leadership internazionale nel Digital Trust".

Danilo Cattaneo, Amministratore Delegato di InfoCert ha commentato: "l'operazione si inserisce perfettamente nella roadmap di crescita internazionale di InfoCert, volta a creare il principale fornitore di Trust Services in Europa. Siamo felici di unire le nostre forze con Camerfirma e le camere di commercio spagnole e abbiamo già iniziato a lavorare insieme sull'ulteriore sviluppo dei nostri ambiziosi obiettivi. Sono fiducioso che i nuovi clienti attuali e potenziali di Camerfirma e InfoCert deriveranno vantaggi significativi da questa operazione".

Alfonso Carcasona, Managing Director di Camerfirma ha commentato: "Siamo molto lieti di partecipare alla creazione del più grande fornitore europeo di servizi fiduciari, che soddisfa la missione della Camera di Commercio di unire le forze per facilitare la crescita dei servizi di Digital Trust in Spagna e in Europa".