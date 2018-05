Bpvi, commissari cedono Prestinuova a Poopolare Sondrio

Roma, 3 mag. - I Commissari Liquidatori di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa comunicano che - in esito al processo competitivo a suo tempo avviato - in data odierna è stato sottoscritto il contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione da parte di BPVI in LCA della partecipazione totalitaria dalla stessa detenuta in Prestinuova SpA. Il contratto è stato sottoscritto con Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. e l`efficacia del medesimo è sospensivamente condizionata all`ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti Autorità, richieste dalla normativa vigente.

Il controvalore per l`acquisto della Partecipazione sarà corrisposto dal cessionario al momento del perfezionamento della compravendita, al verificarsi quindi delle sopra menzionate condizioni sospensive. In aggiunta il contratto prevede che il cessionario subentri a Intesa Sanpaolo S.p.A. nel funding di Prestinuova a partire dalla data di perfezionamento della cessione.

Nell`ambito dell`operazione BPVI in LCA è stata assistita dagli advisors Deloitte Financial Advisory S.r.l. per gli aspetti finanziari e da Bussoletti Nuzzo & Associati Avvocati per gli aspetti legali.