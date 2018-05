Terna, rinnova partnership con RTR nel fotovoltaico -2

Roma, 3 mag. - "L`accordo è il frutto di una visione condivisa delle prospettive di sviluppo e della gestione ottimale del fotovoltaico in Italia, che sta davvero entrando in una nuova era" commenta Ingmar Wilhelm, Chairman e CEO di RTR. "Siamo molto soddisfatti del livello di professionalità, della qualità dei servizi e dell`attenzione alla sicurezza offerti da Terna nella parte Operations & Maintenance dei nostri impianti. Perciò siamo molto contenti di prolungare quest`importante partnership con Terna che, tra l`altro, ci permetterà di indirizzare insieme nuovi progetti in modo molto flessibile" conclude Wilhelm.

"Siamo molto soddisfatti del rinnovo degli accordi di collaborazione con RTR, l`operatore cresciuto attorno ai grandi progetti di sviluppo fotovoltaico avviati proprio da Terna alcuni anni fa" dichiara Luigi Ferraris, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna. "Anche questa iniziativa rientra nel nostro obiettivo di accompagnare lo sviluppo delle rinnovabili e favorirne la completa integrazione nel sistema elettrico". L`accordo sarà efficace una volta avverate le condizioni sospensive previste.