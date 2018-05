Casa Bianca continua a negare:nessun rapporto tra Trump e pornostar

New York, 3 mag. - La Casa Bianca continua a negare che il presidente americano Donald Trump abbia avuto una relazione sessuale con Stormy Daniels, l'ex pornostar che invece sostiene di averla avuta oltre un decennio fa.

Ore dopo che Rudy Giuliani ha dichiarato in tv che il presidente degli Stati Uniti ha rimborsato il suo legale Michael Cohen dei 130.000 dollari pagati all'attrice porno per non parlare della presunta relazione con Trump, la portavoce di quest'ultimo è stata tempestata di domande durante la consueta conferenza stampa.

"Alla fine" Trump ha appreso del rimborso, ma non è chiaro quando; l'accordo tra Cohen e Daniels è stato fatto per fermare "le accuse false e le estorsioni" fatte da lei contro di lui, ha spiegato Sanders. La portavoce ha detto di essere venuta a conoscenza del rimborso ieri, quando c'è stata l'intervista tv dell'ex sindaco di New York parte del team legale di Trump.