Boccia: mandato pieno di Martina vuol dire senza limitazioni

Roma, 3 mag. - La decisione della direzione Pd di oggi significa che Maurizio Martina non avrà "limitazioni". Lo dice Francesco Boccia, lasciando la direzione del Pd. "Aver ribadito oggi in direzione, all'unanimità, la fiducia piena al segretario Martina e avergli affidato un mandato pieno significa che Martina non ha alcuna limitazione nel confronto politico e riporterà tutto alla direzione".

"Per quanto mi riguarda - continua - il M5s resta il nostro primo interlocutore ma dialogheremo e ci confronteremo con chi sarà indicato dal presidente Mattarella. È giusto che nel Pd si vada avanti uniti ma sempre nel pieno rispetto delle regole interne".