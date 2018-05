New York, 3 mag. - "Non possiamo confermare" le indiscrezioni secondo cui la Corea del Nord libererà tre cittadini statunitensi, ma la liberazione "sarebbe un segno di buona volontà" da parte di Pyongyang in vista del summit tra il suo leader Kim Jong Un e il presidente americano Donald Trump. Lo ha detto Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, nel corso del consueto briefing con la stampa.