Siria, Israele: Mosca rispetti "i nostri interessi di sicurezza"

Roma, 3 mag. - Israele non vuole alcun conflitto o tensione con la Russia. E' quanto ha detto il ministro della Difesa israeliano, Avigdor Lieberman, in un'intervista rilasciata al quotidiano russo Kommersant.

"Negli ultimi anni, direi che abbiamo sviluppato un dialogo molto chiaro e franco, trasparente, con la Russia", ha detto Liebermann, sottolineando che Israele ha sempre tenuto in considerazione gli interessi russi in Siria e auspica, quindi, che Mosca "tenga ugualmente in considerazione gli interessi di Israele riguardo alla propria sicurezza".

Il ministro ha tenuto anche a rimarcare che Israele "non interferirà con gli affari interni siriani", ma "quello che noi non consentiremo è che l'Iran trasformi la Siria in una testa di ponte avanzata contro di noi".

"Qualsiasi tentativo da parte dell'Iran di avere un punto di appoggio militare in Siria sarà ostacolato", ha ribadito Lieberman, ammonendo sul fatto che qualora il presidente siriano Bashar al Assad decidesse di interferire, le forze israeliane "risponderebbero a un attacco".