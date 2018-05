Guardian: Londra vuole rafforzare l'alleanza anti-Mosca

Roma, 3 mag. - Londra usera i quattro principali vertici internazionali in programma nel 2018 per chiedere una strategia globale contro la disinformazione russa e per sollecitare una revisione del tradizionale dialogo diplomatico con Mosca, dopo la campagna lanciata dal Cremlino per negare l'uso di armi chimiche nel Regno unito e in Siria. Secondo quanto rivela oggi il Guardian, i diplomatici britannici intendono usare il G7, il G20, e i vertici Nato e Ue per rafforzare l'alleanza contro la Russia creata dal Foreign Office dopo l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal a Salisbury.

"Il ministro degli Esteri considera la risposta russa a Douma (città siriana dove sarebbe stato lanciato un attacco chimico, ndr) e a Salisbury come un punto di svolta e ritiene che ci sia il sostegno internazionale per fare di più - ha detto una fonte di Whitehall - le aree che il Regno Unito è più propenso a seguire sono il contrastro alla disinformazione russa e la ricerca di un meccanismo per rafforzare l'assunzione di responsabilità per l'uso di armi chimiche".