Bilancio Ue, Farnesina: buon punto di partenza proposte Commissione -2

Roma, 3 mag. - "La creazione di una rubrica dedicata alle migrazioni riconosce il carattere strutturale del fenomeno, accogliendo le insistenti richieste italiane di dotare l`Europa di una autentica politica migratoria comune - ha rimarcato la Farnesina - positivo anche il maggiore spazio per temi quali sicurezza e difesa e per l`azione esterna dell`Unione. Su quest`ultimo aspetto, tuttavia, resta la preoccupazione di veder diluito il potenziale della Politica di Vicinato (PEV): in una situazione di fragilità del contesto internazionale come quella attuale, non bisogna indebolire la collaborazione con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo e con i vicini orientali".

"Occorrerà negoziare affinché si possano ripristinare strumenti finanziari specifici per la PEV, distinti dai fondi da dedicare alla cooperazione allo sviluppo", conclude la nota.