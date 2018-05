Bilancio Ue, Farnesina: buon punto di partenza proposte Commissione

Roma, 3 mag. - "Le proposte presentate ieri dalla Commissione rappresentano un buon punto di partenza per le discussioni che dovremo sviluppare, tra Stati membri e istituzioni europee, nei prossimi mesi, con l`obiettivo di approvare un Quadro finanziario pluriennale che sia un vero strumento strategico per realizzare le priorità dell`Unione europea". E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Farnesina.

"Nel proporre un bilancio che supera la 'soglia psicologica" dell`1% del Pil europeo, la Commissione prende atto che l`Unione deve fronteggiare efficacemente sfide impellenti come le migrazioni, la sicurezza, la difesa comune, l`innovazione, senza trascurare obiettivi importanti come la coesione sociale e territoriale e il sostegno ad una produzione agricola di qualità - prosegue la nota - si tratta di beni pubblici europei che l`Europa deve perseguire mettendo in comune risorse e energie, per dare risposta alle preoccupazioni dei suoi cittadini e riguadagnare così la loro fiducia". (Segue)