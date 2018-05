Roma, 3 mag. - Maurizio Martina nega che ci sia stata una "resa" a Matteo Renzi, come detto da alcuni. "Penso - ha spiegato nella replica finale in direzione Pd - che se si condivide lo spirito della relazione, compresa la richiesta di fiducia, io questa assunzione di responsabilità la prendo tutta. Non esiste nessuna resa: si fa politica. Si cerca di ascoltare, di definire un quadro, di ascoltarci. Abbiamo un passaggio lunedì di nuove consultazioni con il presidente della Repubblica".