Terrorismo, Gasparri: Minniti ammette pericolo da sbarchi

Roma, 3 mag. - "Minniti ammette che sui barconi possono arrivare, oggi più di ieri, dei terroristi. Ecco perché serve un governo saldo, forte e di centrodestra per contrastare l'immigrazione clandestina ed evitare che riprendano gli sbarchi nel nostro Paese. Sotto questo profilo appare sempre più incredibile la decisione di dissequestrare le imbarcazioni delle Ong che hanno alimentato questa situazione che offre al terrorismo ulteriori possibilità di infiltrazioni nel nostro Paese. Siamo in pericolo e dobbiamo bloccare gli sbarchi nei nostri porti". Lo dichiara in una nota il senator di Fi, Maurizio Gasparri.