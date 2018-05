Mozambico, morto Afonso Dhlakama, leader partito opposizione Renamo

Maputo, 3 mag. - Afonso Dhlakama, ex guerrigliero e leader del principale partito di opposizione in Mozambico, la Renamo, è morto all'età di 65 anni. Lo ha appreso oggi la France presse da fonti del partito, secondo cui Dhlakama sarebbe morto di infarto. Anche l'emittente televisiva locale ha annunciato il decesso.

Dhlakama ha guidato per 39 anni la Renamo, il gruppo ribelle che ha combattuto contro il partito di governo Frelimo in una guerra durata 16 anni, conclusa nel 1992, quando divenne un partito di opposizione. Tuttavia la Renamo aveva ripreso le armi nel 2013 contro la Frelimo, al potere dall'indipendenza nel 1975. La morte di Dhlakama arriva in un momento cruciale per il Mozambico: il leader dell'opposizione aveva infatti avuto una serie di incontri con il presidente Filipe Nyusi e stava svolgendo un ruolo cruciale nel processo di pace.

Nel dicembre 2016, Dhlakama, che dal 2013 viveva sulle montagne di Gorongosa, nel centro del Paese, aveva infatti proclamato un cessate il fuoco per favorire il dialogo. La tregua è stata largamente rispettata, ma ad oggi le due parti non hanno firmato alcun accordo. Le elezioni sono fissate per l'ottobre del 2019.