Etiopia: la diga sul Nilo "non danneggerà" l'Egitto o il Sudan

Khartoum, 3 mag. - Il premier etiopico Abiy Ahmed ha assicurato oggi da Khartoum che la controversa diga in costruzione nel suo Paese sul Nilo Azzurro non ridurrà l'approvvigionamento idrico dell'Egitto.

"Non abbiamo alcuna intenzione di danneggiare il Sudan o l'Egitto", ha detto Ahmed ai giornalisti dopo l'incontro a Khartoum con il presidente sudanese Omar al-Bashir. Il Nilo Azzurro nasce in Etiopia, si unisce al Nilo Bianco a Khartoum, formando così il Nilo che attraversa il Sudan e l'Egitto prima di sfociare nel Mediterraneo. Secondo il premier etiopico, "l'uso del Nilo sarà di beneficio ai tre Paesi senza danni significativi". "Riteniamo che la cosa più importante sia di ridurre, minimizzare gli svantaggi del progetto ed è quello che stiamo facendo in modo molto responsabile", ha concluso.

Una volta ultimata, la Grand Renaissance Dam, costruita dall'italiana Salini Impregilo, sarà la più grande del continente africano.