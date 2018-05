Emiliano: Renzi e il Pd come Willy il coyote

Roma, 3 mag. - "Stasera alterniamo momenti in cui sembriamo Willy il coyote che insiste con le sue strategie perdenti a momenti di approfondimento politico che mi rincuorano". Lo ha detto Michele Emiliano, governatore della Puglia e leader di Fronte democratico (Pd), nel corso del suo intervento nella Direzione nazionale del Pd.

"Maurizio Martina - ha aggiunto - ha provato ad aprire un confronto con il M5s, ma con l'intervista tv di Renzi diamo l'impressione di non volerci neanche provare, neanche ipotizzare un cambiamento di strategia. Come per l'Ilva o la Tap in Puglia, se ci fossimo seduti una volta in questo partito a parlare di una strategia alternativa, forse non avremmo avuto il 53 per cento del M5S a Taranto. Io per primo avevo proposto degli assessorati a queste persone, per metterli alla prova. Maurizio ci ha riprovato, ma lo hanno fermato. Lo abbiamo fermato noi".

"Vorrei proporre - ha ironizzato - un premio per Ettore Rosato che ha capito che bisognava tornare al proporzionale per tornare al sistema del dialogo. Poi, però, coloro che sono arrivati terzi si chiamano all'opposizione di un governo che ancora non esiste. E' una cosa ridicola. Rideremo di noi stessi. Ve lo avevo detto anni fa che il Movimento cinque stelle sarebbe diventato il primo partito di questo Paese. A Taranto, in migliaia, sono venuti a parlare col presidente Pd della Regione di questioni sulle quali a volte avevo torto a volte avevo ragione".

"Le parole - ha concluso - ormai sono inutili. Penso che Martina abbia preso atto del veto di Renzi a proseguire col Movimento 5 stelle ma io non mi rassegno a non parlare degli argomenti che sarebbero stati oggetto del confronto. Sosterremo Martina ma vigileremo perché non si faccia un governo con le destre e insisteremo perché col Movimento si riapra discussione nel merito. Con questo sistema elettorale abbiamo l'obbligo di continuare il confronto".